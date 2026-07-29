Filmska pljačka kod Pančeva: Kroz krov upao u kladionicu, obio sef i nestao sa 600.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su tešku krađu i, po nalogu javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, uhapsili A. Đ. (1993) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se sumnjiči da je 10. maja, u okolini Pančeva, ušao kroz limeni krov u kladionicu i obio sef iz kojeg je ukrao oko 600.000 dinara, kao i sistem video-nadzora i alarmni uređaj. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu u Pančevu.

Autor: S.M.