AKTUELNO

Hronika

Obio slot aparat na pumpi, pa ukrao 80.000 dinara: Uhapšen muškarac u Zaječaru

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su S. O. (45) iz Zaječara. Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je, u toku noći između 25. i 26. jula, obio slot aparat na jednoj benzinskoj pumpi u okolini Zaječara. Iz aparata je ukrao oko 80.000 dinara.

Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati. U tom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: D.S.

#Benzinska pumpa

#Hapšenje

#Zaječar

#slot aparat

#teška krađa

POVEZANE VESTI

Hronika

U KUĆI PREBIO SUGRAĐANINA: Subotičanin uhapšen po nalogu tužilaštva

Hronika

UHAPŠEN NAPADAČ NA TAKSISTU! Tinejdžer u Zrenjaninu pretukao vozača i ukrao mu 30.000 dinara! Dolijao posle pet dana

Hronika

Tuča u kafani u Zaječaru: Jedan muškarac TEŠKO POVREĐEN, drugi uhapšen

Hronika

POSVAĐAO SE SA SUPRUGOM, PA ISPALIO U NJU VIŠE HITACA! Užas kod Zaječara: Žrtva zadobila TEŠKE povrede

Hronika

Pretio smrću tužiteljki OJT u Brusu: Uhapšen muškarac iz okoline Aleksandrovca

Hronika

Policija mu u automobilu pronašla više od kilogram droge: Uhapšen muškarac iz Vršca