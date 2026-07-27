Obio slot aparat na pumpi, pa ukrao 80.000 dinara: Uhapšen muškarac u Zaječaru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su S. O. (45) iz Zaječara. Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je, u toku noći između 25. i 26. jula, obio slot aparat na jednoj benzinskoj pumpi u okolini Zaječara. Iz aparata je ukrao oko 80.000 dinara.

Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati. U tom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: D.S.