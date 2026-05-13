'Stiže SMAK SVETA, nebo se spojilo sa zemljom' Pogledajte najstrašniju sliku napravljenu pre stravične oluje u Srbiji (FOTO)

Srbija je i protekle noći bila na udaru snažnog nevremena, a fotografije koje šalju čitaoci najbolje svedoče o sili prirode koja se nadvila nad našim krajevima. Čitalac iz mesta Bojić poslao je dramatične snimke neba koji su prethodili sinoćnjem potopu, prenosi stranica vestisabac.

Na fotografijama se vide teški, mračni oblaci koji su bukvalno "progutali" dnevnu svetlost pre nego što su se na ovo područje sručili jaka kiša i olujni vetar. Meštani Bojića kažu da je prizor bio jeziv i da se "usred dana smračilo kao da je ponoć", kao da "stiže smak sveta".

Sinoćni scenario u Bojiću samo je nastavak serije grmljavinskih nepogoda koje su pogodile Srbiju. Podsetimo, tokom jučerašnjeg popodneva i večeri, nevreme je protutnjalo kroz zapadnu i centralnu Srbiju.

Kragujevac i Kraljevo borili su se sa bujičnim vodama na ulicama, gde je u pojedinim delovima voda ulazila i u stambene objekte.

Grad veličine oraha naneo je štetu poljoprivrednim usevima u okolini Vrnjačke Banje i Prokuplja.

MUP i RHMZ izdali su niz hitnih upozorenja putem SMS poruka i medija, upozoravajući na udare vetra koji su dostizali i do 100 km/h.

Šta nas čeka danas?

Meteorolozi upozoravaju da se atmosfera još uvek nije smirila. I za danas se predviđa nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i mogućnošću pojave grada, naročito u popodnevnim satima.

Građanima se savetuje oprez, pogotovo u saobraćaju, kao i da prate radarske snimke jer se grmljavinski sistemi razvijaju velikom brzinom.

Autor: Marija Radić