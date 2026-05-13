'Stiže SMAK SVETA, nebo se spojilo sa zemljom' Pogledajte najstrašniju sliku napravljenu pre stravične oluje u Srbiji (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/STA/NEBOJŠA TEJIĆ ||

Srbija je i protekle noći bila na udaru snažnog nevremena, a fotografije koje šalju čitaoci najbolje svedoče o sili prirode koja se nadvila nad našim krajevima. Čitalac iz mesta Bojić poslao je dramatične snimke neba koji su prethodili sinoćnjem potopu, prenosi stranica vestisabac.

Na fotografijama se vide teški, mračni oblaci koji su bukvalno "progutali" dnevnu svetlost pre nego što su se na ovo područje sručili jaka kiša i olujni vetar. Meštani Bojića kažu da je prizor bio jeziv i da se "usred dana smračilo kao da je ponoć", kao da "stiže smak sveta".

Sinoćni scenario u Bojiću samo je nastavak serije grmljavinskih nepogoda koje su pogodile Srbiju. Podsetimo, tokom jučerašnjeg popodneva i večeri, nevreme je protutnjalo kroz zapadnu i centralnu Srbiju.

Kragujevac i Kraljevo borili su se sa bujičnim vodama na ulicama, gde je u pojedinim delovima voda ulazila i u stambene objekte.

Grad veličine oraha naneo je štetu poljoprivrednim usevima u okolini Vrnjačke Banje i Prokuplja.

MUP i RHMZ izdali su niz hitnih upozorenja putem SMS poruka i medija, upozoravajući na udare vetra koji su dostizali i do 100 km/h.

Šta nas čeka danas?

Meteorolozi upozoravaju da se atmosfera još uvek nije smirila. I za danas se predviđa nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i mogućnošću pojave grada, naročito u popodnevnim satima.

Građanima se savetuje oprez, pogotovo u saobraćaju, kao i da prate radarske snimke jer se grmljavinski sistemi razvijaju velikom brzinom.

OČEKUJE NAS JOŠ GORI TALAS NEPOGODA: Meteorolog Todorović dao detaljnu PROGNOZU, evo šta nas čeka

Autor: Marija Radić

ČITAOCI NAM ŠALJU SNIMKE IZ NEMAČKE! Navijači Srbije sa trobojkama, Nemačkom odjekuje pesma 'Veseli se srpski rode' SRCE PUCA OD PONOSA (VIDEO)

Hitno se oglasio RHMZ! Opasno raste nivo velike reke u Srbiji i to za 5 metara: Evo kada i gde prete poplave

U Srbiju ponovo stiže SUPERĆELIJSKA OLUJA? Ovakve pojave su opasne, ali uobičajene za ovo doba godine - jedna stvar je POSEBNO VAŽNA

DRAMATIČNE SCENE! Kiša ponovo napravila potpuni haos u Srbiji: Jug zemlje potopljen, voda preplavila ulice (VIDEO)

Snažan ciklon stiže u Evropu: Ove zemlje biće na udaru orkanske oluje i obilnih padavina

Ovog datuma stiže sneg: Srbija na udaru novog ledenog fronta - Kreće haos