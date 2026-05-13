Srbija na udaru superćelijskih oluja: Radari se 'crvene' - Italija već pod vodom, evo kada haos stiže kod nas!

Dok se Srbija još uvek kupa u suncu, satelitski snimci i radari pokazuju zastrašujuće prizore nad ostatkom Evrope.

Ogroman olujni sistem, koji nosi karakteristike razornih superćelijskih oluja, trenutno pustoši Apeninsko poluostrvo i velikom brzinom se kreće ka Balkanu!

Radarski snimci ne lažu: Italija na udaru "crvenog" alarma

Najnoviji radarski snimci otkrivaju dramatičnu situaciju nad Italijom. Dok je nad većim delom Srbije, uključujući Beograd i Čačak, trenutno mirno i vedro, nebo iznad Rima, Vatikana i centralne Italije bukvalno je "eksplodiralo".

Crvene i narandžaste zone na radaru ukazuju na ekstremno jake padavine, grmljavinske nepogode i potencijalno razoran grad. Ovaj sistem se proteže preko celog Jadrana, a energija koju nosi podseća na najjače nepogode koje su proteklih godina pogađale naš region.

Srbija u "zatišju pred buru"

Iako je trenutna situacija u našoj zemlji povoljna, sa tek po nekim izolovanim i slabim padavinama u okolini Niša, stručnjaci upozoravaju da je ovo samo "zatišje pred buru". Putanja ovakvih sistema najčešće vodi preko Jadranskog mora direktno ka našim krajevima.

Šta možemo očekivati u narednih 24 sata?

Prvi na udaru bi mogli biti zapadni delovi Srbije i planinski predeli uz granicu sa Crnom Gorom i Bosnom.

Usled visoke temperature i vlage koja pristiže sa Jadrana, postoji opravdan strah od formiranja superćelijskih oblaka koji donose olujni vetar i krupan grad. Sa dolaskom oblaka očekuje se nagli pad temperature.

Saveti za građane

S obzirom na to da se situacija može promeniti u roku od samo sat vremena, građanima se savetuje da redovno prate radarske snimke i upozorenja meteorologa. Vlasnicima automobila se preporučuje da vozila sklone na sigurno, a poljoprivrednicima da preduzmu preventivne mere zaštite useva.

Vreme narednih dana

Sutra nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a najviša dnevna od 20 do 23 stepeni.

Do kraja sedmice promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U petak i subotu toplo, u većini mesta od 22 do 26 stepeni, a od nedelje temperatura u padu.

