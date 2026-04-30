EVO ZAŠTO JE DANAS BILO TOLIKO HLADNO: Srbija na udaru ledenog talasa sa severa koji u regionu pravi HAOS - Objavljen satelitski snimak (VIDEO)

Zahlađenje istoka Evrope zahvatilo je Rumuniju, Bugarsku i region uz obilne padavine i sneg u planinama, a hladni front narednih dana stiže i do Grčke i Turske, dok se sledeće sedmice očekuje povratak toplijeg vremena u Srbiji.

Zahlađenje koje je stiglo do Srbije, sada se polako izmešta ka istoku i jugu, pa su na udaru Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija i Grčka.

Inače, kako kaže Đorđe Đurić u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi, prethodnih dana preko istoka Evrope premeštao se veoma snažan ciklon, koji nije zahvatio Srbiju, ali hladni front u sklopu njega prešao je preko našeg područja.

Snežna oluja zavejala je zapad Rusije i Moskvu. Palo je čak 12 cm snega, u mnogim predelima i više od 20 cm, a sneg je u potpunosti zavejao ove predele. Pod njegovom težinom padala su i stabla.

Istovremeno, došlo je do prodora i veoma hladne vazdušne mase sa severa, ali ona je u blažem obliku stigla do Srbije, dok direktni i najhladniji udar sledi istočnije od nas, jer će hladna vazdušna masa svojom glavninom proći preko istoka Balkana i Crnog mora i prodrati čak na jug, sve i do Grčke.

U ovom trenutku snažno nevreme zahvatilo je Rumuniju i sever Bugarske, gde pada obilna kiša, dok u Karpatima već veje sneg. Ova kišna zona postepeno se premešta ka jugu i istoku i tokom dana zahvatiće i ostatak Bugarske, Severnu Makedoniju, kao i delove Grčke i Turske.

U svim ovim predelima očekuju se veoma obilne padavine, uz naglo zahlađenje i jak severni vetar, a ponegde i pljuskovi sa grmljavinom. Prognozira se i do 50 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, dok će u planinskim predelima padati sneg, uz formiranje snežnog pokrivača i do 20 centimetara, uključujući planine Makedonije, Bugarske, Grčke i Turske.

I dok je zahlađenje trenutno stiglo preko Rumunije do Bugarske i severa Makedonije, uz pad temperature na vrednosti od 5 do 10 stepeni i uz pravo jesenje vreme, veoma toplo je i dalje na jugu Grčke i Turske, uz letnjih 25 stepeni.

Hladni front stići će do sutra i do ovih delova, tako da se i na jugu Grčke i Turske očekuje pad temperature za 10 stepeni, na vrednosti oko 15 stepeni. Ono što je interesatno sneg će vejati čak i u planimama centralne Grčke i Turske, uz obilnu kišu u nižim i južnim predelima i u oblasti Egejskog mora. Današnje i sutrašnje padavine biće praćene i veoma jakim vetrovima.

Hladno vreme potrajaće tokom vikenda, potom sledi stabilizacija vremena i povratak proleća.

I dok u ovom času veoma hladna vazdušna masa sa istoka Evrope prodire preko Karpata, Crnog mora i našeg područja dalje na jug, veoma topla vazdušna masa narednih dana zahvatiće zapadnu i deo centralne Evrope, a temperature od Pariza do Berlina biće i do 30 stepeni. Pravo letnje vreme zahvatiće i oblast Alpa.

Autor: D.Bošković