Nevreme stiže u Srbiju: Bićemo na udaru grmljavinske oluje, pratite upozorenja nadležnih službi

Danas posle podne na zapadu i jugozapadu Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Ovaj oblačni sistem premeštaće se tokom noći preko ostalih delova Srbije dalje na severoistok, tek ponegde uz pljuskove sa grmljavinom.

U Srbiji u petak ujutro razvedravanje, pa će pre podne biti sunčano, samo još na severoistoku rano ujutro pljuskovi.Posle podne i uveče u svim predelima promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, u Vojvodini i na planinama jak.

Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 24°C.

Vreme za vikend

U subotu se očekuje promenljivo oblačno, veoma sparno i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Posle podne i uveče biće idealnih uslova za grmljavinske oluje i nepogode sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove. Oluje će biti lokalnog karaktera, a na pojedinim lokacijama u kratkom vremenskom intervalu može pasti i preko 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Inače, sve do subote se očekuje jugozapadno visinsko strujanje, uz dotok tople vazdušne mase, ali će ponovo stizati i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se u predelima sa padavinama očekuje prljava kiša.

U nedelju se očekuje pravi jesenji dan. Preko našeg područja očekuje se premeštanje ciklona, uz veću količinu padavina i dotok vrlo hladne vazdušne mase.

U nedelju će biti oblačno i veoma hladno sa kišom, uz obilje pljuskova u centralnim, istočnim i severoistočnim delovima Srbije i u Pomoravlju.

Duvaće vrlo jak zapadni i severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 18 stepeni, u Beogradu do 12.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za sredinu maja od 21 do 24, one će do subote biti u granicama prosečnih vrednosti, a u nedelju na pojedinim lokacijama za više od 10 stepeni ispod napomenutog proseka.

Vreme naredne nedelje

Početkom sledeće sedmice i dalje ponegde kiša i grmljavina. Biće nešto toplije, ali i dalje sveže za ovo doba godine.

Prema kraju sedmice očekuje se postepeni porast temperatura, a povratak pravog proleća i vremena nalik letnjem očekuje se nakon 25. maja.



Kako nas i narednih dana očekuju olujne nepogode, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: Marija Radić