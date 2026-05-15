STIŽE POTOP! Olujni oblaci jure ka Srbiji, NEVREME samo što nije počelo: Popaljeni ALARMI - Neka se spremi i Beograd

Iako smo jutro započeli uz sunce i prijatne temperature, Republički hidrometeorološki zavod najavio je naglu promenu vremena koja nam stiže već u narednim satima.
Prema radarskim snimcima meteorološkog sajta i aplikacije "Vreme&Radar", crni oblaci se ubrzano približavaju našim granicama, a RHMZ je zbog ekstremnih pojava aktivirao "žuti" i "narandžasti" meteoalarm za veći deo Srbije.
Prvi na udaru Loznica i Podrinje: Kiša kreće rano popodne
Promena vremena najpre će se osetiti u zapadnom delu zemlje. Već rano popodne, jači razvoj oblačnosti očekuje se u okolini Loznice i celom Podrinju, gde će početi prvi pljuskovi.
RHMZ navodi da se u naredna dva časa kratkotrajna kiša očekuje ponegde u:
- Mačvi
- Sremu
- na jugu Bačke
Glavni grad Srbije neće dugo čekati na osveženje, ali ono bi moglo biti vrlo burno. Prema trenutnim kretanjima na mapi "Vreme&Radar", u Beogradu se pljuskovi i grmljavina očekuju oko 15 i 16 časova.
Iako je veći deo prepodneva suvo sa sunčanim intervalima i temperaturama koje će se kretati od 22 do 26 stepeni, popodnevni sati donose preokret.
Aktivirani alarmi: Šta znači "narandžasti" meteoalarm
RHMZ upozorava na lokalnu pojavu grmljavine sa gradom. "Narandžasti" alarm podrazumeva opasne vremenske pojave koje mogu izazvati:
- Rizik od udara groma i opasnost po život ljudi i životinja.
- Probleme u telekomunikacijama i radu električnih uređaja.
- Štete na imovini i u poljoprivredi, naročito uz jak vetar.
Takođe, očekuju se intenzivni pljuskovi sa količinom padavina većom od 10 l/m² u periodu do 3 sata. Ovakva količina kiše može izazvati ozbiljne poteškoće u urbanim sredinama, pre svega probleme sa kišnom kanalizacijom i saobraćajni kolaps.
Prognoza za vikend: Da li će se vreme smiriti?
Nažalost, današnji pljuskovi su samo uvertira u ono što nas čeka. Prema podacima koje je objavio RHMZ, situacija će biti sledeća:
Subota: Očekuje se veoma nestabilno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče mogući su izraženiji grmljavinski procesi, veća količina padavina za kratko vreme, jak vetar i grad.
Nedelja: Biće oblačno, osetno hladnije i kišovito uz umeren i jak severozapadni vetar. Najviše kiše očekuje se u Banatu, Braničevskom, Borskom i Zaječarskom okrugu.
Ponedeljak: Zadržaće se pretežno oblačno vreme, dok će u istočnim i brdsko-planinskim krajevima povremeno padati slaba kiša.
Autor: Iva Besarabić