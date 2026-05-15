Već pljušti i grmi u nekim delovima Srbije: Pripremite kišobrane, OVO nas tek očekuje

U ovom času preko severozapadnih i centralnih predela Srbije premeštaju se oblačni sistemi sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Oni su trenutno najizraženiji iznad Bačke i delova Šumadije i Pomoravlja.
U nastavku poslepodneva pljuskova sa grmljavinom biće i dalje nad ovim predelima, uz tedenciju premeštanja u jugozapadnoj visinskoj struji dalje prema severoistoku.
Lokalnih pljuskova može biti još ponegde.
Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 20 do 25 stepeni, u Beogradu je 24°C. U Ćupriji je 26, a u Dimitrovgradu 19. Zlatibor meri 15, Sjenica 14, a Kopaonik 7 stepeni.
Kasnije posle podne i uveče pljuskova sa grmljavinom biće širom Srbije. Postojaće uslovi za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.
Ovi sistemi premeštaće se u jugozapadnoj visinskoj struji prema severoistoku.
U Srbiji i u subotu vrlo nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.
Ponovo će biti grmljavinskih nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.
Danas i sutra u predelima sa grmljavinskim nepogodama u kratkom vremenskom intervalu može pasti i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.
Maksimalna temperatura biće u subotu od 16 na severozapadu Srbije do 22 u centralnim i jugoistočnim, u Beogradu oko 20 stepeni.
Danas i sutra očekuje se jugozapadno visinsko strujanje, uz dotok tople vazdušne mase, ali će ponovo stizati i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se u predelima sa padavinama očekuje prljava kiša, odnosno kiša sa česticama pustinjskog peska iz Sahare.
U nedelju jako zahlađenje i obilnije padavine.
Sledeće sedmice postepeno toplije, ali i dalje nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom.
Autor: Marija Radić