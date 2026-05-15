ZA NININE PRVE KORAKE! Ova hrabra devojčica bori se sa opakom bolešću! UDRUŽIMO SE I POMOZIMO, EVO I KAKO! (FOTO)

Budite humani, pomozite u prikupljanju novčanih sredstava za Ninu Nikitović (2023).

Ninina bolest se ispoljila u aprilu 2024. godine kroz povraćanje i pospanost kada je Nina imala svega četiri meseca. Nakon dijagnostičkih procedura ustanovljena je dijagnoza zloćudnog tumora na mozgu (C71.0 – Neoplasma malignum cerebri, lobos et ventriculos excludens).

Nina je operativno lečena dva puta na UKC Srbije gde je urađena endoskopska fenestracija i resekcija tumora. Patohistološki nalaz je pokazao da se radi o Atypical teratoid/rhabdoid tumoru (ATRT), CNS WHO gradus IV, izuzetno retkom i agresivnom obliku tumora centralnog nervnog sistema.

Lečenje je nastavljeno hemoterapijama na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, zatim visokodoznom hemoterapijom sa autolognom transplantacijom matičnih ćelija na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, kao i protonskim zračenjem u inostranstvu.

Usled teške bolesti i dugotrajnog lečenja, Nina se suočava sa značajnim posledicama, ne govori, ne sedi samostalno, ne puzi i ne hoda. Trenutno je u procesu rehabilitacije i svakodnevno pohađa fizikalne, logopedske i defektološke tretmane.

Porodica je do sada sama finansirala lečenje, ali su troškovi izuzetno visoki i dugotrajni, pa se ovim putem obraćaju svim humanim ljudima za pomoć u vidu donacija kako bi Nina nastavila sa terapijama koje su ključne za njen oporavak.

Sredstva su potrebna za fizikalne terapije, logopedske i defektološke tretmane, BDA terapije, hidroterapije, ortopedska i medicinska pomagala, Thera tog odelo, hipoterapije, kao i za putne troškove.

Za Ninine prve korake! Budimo humani! Pomozimo!

