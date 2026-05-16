JAKI UDARI VETRA, KIŠA I GRAD: Danas nestabilno i oblačno - Ako izlazite iz kuće, obavezno ponesite kišobran

U Srbiji u subotu promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, samo se pre podne na jugu i jugoistoku očekuje suvo, ujutro vedro. Očekuju se i grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Duvaće pojačan južni i jugoistočni vetar, u toku noći u skretanju na zapadni. Jutarnja temperatura od 8 na jugu do 16 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 17 do 23°C.

U Beogradu u subotu promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće pojačan južni i jugoistočni vetar, u toku noći u skretanju na zapadni.

Jutarnja temperatura 16°C, maksimalna dnevna 20°C.

Autor: D.Bošković