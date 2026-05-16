Izdavaće se HITNA UPOZORENJA jedan do dva sata unapred: Oglasio se RHMZ! Srbija na udaru GRMLJAVINSKIH NEPOGODA - Prete grad i jaki pljuskovi

U toku poslepodneva, naročito prema kraju dana i večeri u Srbiji se očekuje kišovito vreme, a biće i veoma nestailno sa pljuskovima i grmljavinom.

Moguće su i grmljavinske nepogode. Drugog dana vikenda jače zhlađenje i obilnije padavine. Povodom očekivanih veoma nepovoljnih vreneskih prilika, oglasio se i RHMZ.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA GRMLJAVINSKE NEPOGODE

- Danas se u drugom delu dana očekuju izraženiji grmlјavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak ili olujni vetar u zoni intenzivnih plјuskova, ponegde i grad. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Južni i jugoistočni vetar u pojačanju, a uveče i tokom noći u skretanju na zapadni.

Najviša temperatura od 18 do 24 °S.

Uveče i tokom noći sa juga i jugozapada kratkotrajno razvedravanje - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Nevreme i u Beogradu

- Na području Beograda takođe nestabilno, povremeno s kišom, plјuskovima i grmlјavinom, koji u drugom delu dana u pojedinim delovima grada mogu biti i izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji će tokom dana biti u pojačanju, a uveče u skretanju na zapadni. Najviša temperatura oko 21 °S. - piše na sajtu RHMZ-a.

U NEDELIU I OSETNO HLADNIJE UZ JAK VETAR

- U nedelјu (17.05.) oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom. Više padavina se očekuje u prvom delu dana i to u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Na visokim planinama južne Srbije i sa snegom. Vetar umeren i jak severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 12 °S, a najviša od 12 do 16 °S. Krajem dana postepeni prestanak padavina.

U ponedelјak i utorak (18 - 19.05.) malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo.

Od srede (20.05.) promenlјivo sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom uz pojačan severni vetar i sa dnevnim temperaturama od 20 do 23 °S, na istoku i do 25 °S - navodi RHMZ.

Autor: Iva Besarabić