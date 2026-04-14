'KRVAVA' KIŠA JURI KA NAMA! Srbija na udaru dva ciklona, stižu vetar olujne jačine i nagla promena vremena

Vreme u Srbiji narednih dana promenljivo i toplije, mestimično sa kišom i pljuskovima. Očekuje se i dolazak "krvave" kiše iz Sahare.

Iako je kalendarski proleće već uveliko počelo, vreme u Srbiji i dalje je promenljivo.

I danas nas, kako je najavio Republički Hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine.

- Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Uveče vetar u slabljenju. Najniža temperatura od 5 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena, u Timočkoj Krajini oko 15 stepeni - navodi se na sajtu RHMZ.

Do kraja sedmice, kako dodaju, zadržaće se promenljivo i umereno toplo vreme uz maksimalne temperature u većini dana od 18 do 23 stepena:

- Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i sa većom čestinom pojave sredinom dana i posle podne u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.

Pored promenljivog vremena, meteorolozi upozoravaju i na dolazak saharske prašine, koja će se iznad Evrope zadržavati u narednim danima, a stizaće i do Srbije.

Prošle nedelje nebo iznad Grčke potpuno se zacrvenelo od tzv. "krvave" kiše, snažna oluja iz Afrike donela je crvenkaste čestice prašine, apokaliptične scene zatekle su ovu popularnu turističku destinaciju, čak i paralisale saobraćaj, a Ivan Ristić kaže da će u novom naletu pesak iz Sahare doći i na tlo Srbije.

- U narednom periodu dolazi nam pesak iz Sahare, ali ništa dramatično, biće manje koncentracije prašine, ali svakako očekujte zaprljana stakla na automobilima - otkriva Ristić.

Prema njegovim rečima, jak ciklon se trenutno stvara iznad Korzike i Sardinije zbog čega možemo da osetimo jače južno strujanje koje povlači pesak iz Afrike, a koji će proširiti na dobar deo Evrope. Otuda i košava koja je najavljena narednih dana u Srbiji!

Kako dodaje Ristic, saharska kiša se očekuje već danas u toku dana. Biće uglavnom slabog intenziteta, ali sasvim dovoljno da iznervira vozače automobila, ali i isprazni njihov novčanik, s obzirom da će, nakon "krvave kiše" iz Sahare morati da odvezu svoja vozila na pranje.

- Najviše šanse za pljuskove očekuje se na zapadu i jugozapadu Srbije, dok će manje padavine, slaba kiša lokalnog karaktera, pogoditi Beograd, kao i Vojvodinu - otkriva Ristić.

Koja količina saharske prašine stiže u Srbiju

Koncentracija čestica prašine, odnosno peska koji dolazi iz Afrike ka Evropi, odnosno Balkanskom poluostrvu i Srbiji, prema podacima meteorološke mape Univerziteta u Atini, beleže oko 1243 mg/m, dok će veća količina čestica pasti na centralnu Evropu, što, kako ističe Ristić, nije alarmantno.

Podsetimo, ostrva Krit i Kiklade suočili su se početkom aprila sa ozbiljnim posledicama oluje "Erminio", koja je donela velike količine afričke prašine. Nebo iznad Grčke doslovno je bilo crveno, jedva se video prst pred okom.

Šta je "krvava" kiša?

Procenjuje se da svake godine 180 miliona tona saharskog peska ide zapadno od Afrike. Ovaj fenomen poznat kao "krvava" kiša odnosi se na kišu koja poprimi crvenkastu nijansu kada dospe do tla.

Boja može da varira od blago zarđale do tamnije crvene, u zavisnosti od toga koliko prašine je prisutno u atmosferi u vreme kiše.

Da bi kiša izgledala crveno, relativno visoke koncentracije crvenih čestica moraju se pomešati sa kapljicama vode u oblaku. Generalno, ove čestice su pesak ili prašina bogati oksidima gvožđa, što im daje karakterističnu boju, prenosi Metoffice.

Prema rečima meteorologa Mihaela Ajhmana za švajcarski Blik, prašinu iz Sahare nosi jugozapadna struja, dalje sa Pirinejskog poluostrva ka severu Evrope.

Šta da očekujemo?

Za većinu ljudi, efekti kiše pune prašine ove nedelje biće minimalni. Možda će primetiti:

Tanak sloj prašine na vozilima ili prozorima

Blago smanjena vidljivost na većim nadmorskim visinama ako je sloj prašine posebno koncentrisan

Živopisni izlasci ili zalasci sunca, jer prašina u vazduhu može rasejati sunčevu svetlost i pojačati boje

Autor: A.A.