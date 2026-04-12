Spremite se: KRVAVA KIŠA stiže u Srbiju

U ovom trenutku, Srbija se nalazi između dva velika ciklona, koji će narednih dana doneti vetrovito vreme, ali i "krvave" kiše.

Snažan ciklon sa severa Atlantika donosi olujno nevreme severnoj i zapadnoj Evropi, dok su oblaci i hladni front sa padavinama stigli do Alpa. U istom momentu, formirao i sekundarni ciklon iznad severa Afrike, sa centrom nad severnim Alžirom.

Ciklon iznad Afrike uslovljava jake oluje sa grmljavinom i obilne padavine od severa Alžira preko Tunisa do Italije, a ovaj oblačni i padavinski sistem premešta se ka Jadranu i našem području, zajedno sa pomeranjem centra ciklona preko severa Tunisa i Tirenskog mora ka Đenovskom zalivu.

Srbija na prednjem delu ciklona

Srbija i Balkan nalaze se u prednjem delu ovog ciklona. Snažno visinsko južno strujanje sa severa Afrike donosi veoma toplu vazdušnu masu, a uz nju stižu i čestice peska i prašine iz Sahare.

U narednim danima, atmosfera će kod nas biti zamućena, pa se u predelima sa padavinama očekuje i pojava "obojenih padavina", što se drugačije naziva i "krvava" kiša.

Kiša će sadržati čestice pustinjskog peska, a njena boja zavisiće od koncentracije i vrste čestica.

Dok se nad centralnim Mediteranom nalazi ciklon, nad istokom Evrope je anticiklon. Kako će se Srbija nalaziti između ova dva sistema, narednih dana očekuje se veoma vetrovito vreme.

Vreme narednih dana

U ponedeljak i utorak u Srbiji će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i veoma jak, sa udarima i preko 50 kilometara po času.

Na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju se olujni udari košave i do 80 kilometara po času, a najintenzivniji udari vetra očekuju se u Vršcu.

Vetar će se zadržati do srede, dok će najjači biti u ponedeljak uveče, tokom noći i u utorak ujutru.

U sredu će košava slabiti, a posle podne vetar će skretati na severozapadni, najpre u Bačkoj, Sremu i Podrinju.

Maksimalna temperatura biće uglavnom oko 20 stepeni.

Autor: S.M.