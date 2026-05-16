Objavljena NAJNOVIJA PROGNOZA: Evo kada stiže LEPO VREME

Republiči hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će danas biti promenljivo i nestabilno vreme, dok se u drugom delu dana očekuju izraženiji grmljavinski procesi uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra.

Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju, a uveče i tokom noći u skretanju na zapadni. Najviša temperatura biće od 18 do 24 stepena.

Uveče i tokom noći sa juga i jugozapada očekuje se kratkotrajno razvedravanje. Na području Beograda takođe će biti nestabilno vreme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u drugom delu dana u pojedinim delovima grada mogu biti i izraženiji uz lokalnu pojavu grada i jakog ili olujnog vetra u zoni najintenzivnijih razvoja. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar koji će tokom dana biti u pojačanju, a uveče u skretanju na zapadni. Najviša temperatura biće oko 21 stepen.

Sutra će biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom. Više padavina se očekuje u prvom delu dana i to u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Na visokim planinama južne Srbije moguć je sneg. Duvaće umeren i jak vetar, severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni. Krajem dana očekuje se postepeni prestanak padavina.

Autor: S.M.