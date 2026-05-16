Društvene mreže bruje zbog snimka venčanja: Sveštenik Aleksandar očitao lekciju mladencima

Jedna od najvažnijih vrednosti u životu jeste porodica - ona je temelj svega, i bez te niti čovek nije potpuna celina. Često se kaže da je muškarac glava kuće, a žena njen oslonac i stub, te da bez ženske ruke porodica ne može biti potpuna. Muž i žena zajedno čine celinu, međusobno se dopunjuju kroz život i dele jedan od najvažnijih ciljeva - da svoju decu izvedu na pravi put i obezbede im zdravo i stabilno okruženje.

Društvenim mrežama kruži snimak sa jednog venčanja, na kojem je sveštenik Aleksandar mladencima uputio poruku i životnu lekciju koja će im zasigurno biti od velike pomoći u zajedničkom životu.

- Kada žena pored sebe ima muža u kome ima čvrst oslonac i kada muž pored sebe ima ženu koja mu je izvor snage i luka utehe, onda nema straha. Zajedno, kao jedno biće, kroz međusobnu ljubav i praštanje i pre svega, uz Božiju pomoć, sve se može izdržati i podneti - kazao je odmah na početku.

Ono što je potom ispričao, naveo je mnoge da zastanu.

- Svaki teret postaje lakši, kad ga dvoje nose zajedno. Zato. čuvajte jedno drugo, nosite teten jedno drugog, jer upravo kroz tu ljubav, kroz tu žrtvu, kroz to međusobno pomaganje u nevolju i radosti. Vi ne samo da gradite srećan zajednički život na zemlji, već se i vaše duše spašavaju za većni život - rekao je.

