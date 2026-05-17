OLUJA ČUPA DRVEĆE NA FRUŠKOJ GORI Stablo palo na put, saobraćaj u kolapsu! Ljudi pokušavaju da ga pomere

Na staroj deonici kod Venca na Fruškoj gori danas je palo drvo koje je potpuno preprečilo put.

Na staroj deonici kod Venca na Fruškoj gori danas je palo drvo koje je potpuno preprečilo put.

Zbog toga je saobraćaj trenutno u zastoju, a formirane su i kolone vozila.

Vozači i prolaznici izašli su iz automobila i pokušavaju da uklone stablo sa kolovoza kako bi omogućili prolazak.

Na lice mesta očekuje se dolazak nadležnih službi koje bi trebalo da uklone prepreku i normalizuju saobraćaj. Vozačima se savetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca.

Podsetimo, snažan ciklon koji se preko Vojvodine kreće ka Karpatima zahvatio je Srbiju, donoseći obilne padavine i osetno zahlađenje.

Tokom prvog dana vikenda širom zemlje padala je jaka kiša, uz pljuskove i grmljavinu.

Danas u većem delu Srbije preovladava pravo jesenje vreme, a temperature se kreću oko 10 stepeni.

