DRAMA NA FRUŠKOJ GORI: Ženu jedva izvukli iz šume, odneli je na nosilima! Spašavanje trajalo satima

Gorska služba spasavanja (GSS) apelovala je na planinare, bilo da su rekreativci ili planinari sa iskustvom, da budu oprezni na svojim pohodima i navode primer akcije spasavanja žene na Fruškoj gori koja je trajala tri i po sata.

Spasioci iz stanice Novi Sad proveli su oko 3,5 sata u akciji spasavanja povređene žene na Fruškoj gori, objavila je Gorska služba na Instagramu.

"Oprez na planinama, bilo da ste rekreativac ili planinar sa iskustvom", apelovala je GSS.

Povreda se desila na eksponiranom terenu, pored Dumbovačkog vodopada. U akciji spasavanja učestvovalo je 9 spasilaca.

Posle uspešne evakuacije na nosilima, povređena žena je u bolnici, gde se oporavlja.

Autor: S.M.