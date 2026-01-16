Drama iznad Bukovca! Majka i dete se izgubili na srpskoj planini, hitno reagovali iz GSS-a

Gorska služba spasavanja (GSS) objavile je na svom sajtu vest o uspešno izvedenoj akciji na Fruškoj Gori, nakon što su se dvoje stranih državljana, majka i dete, izgubili, a koje su uspešno pronađeni i spaseni.

Uspešna akciјa pripadnika Vatrogasno – spasilačkog bataljona Novi Sad i Gorske službe spasavanja. Dvoјe stranih državljana, maјka i dete, izgubili su se na Fruškoј gori iznad Bukovca.

Koordinisanim radom službi i brzom reakciјom, lica su locirana, pronađena i izvučena na bezbedno nakon čega su predata ekipi Hitne pomoći", piše u saopštenju Gorske službe spasavanja.

