Putnička vozila na Batrovcima i Bačkim Vinogradima čekaju po sat vremena

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, na GP Batrovci, izlaz, čekaju 60 minuta, dok na GP Bački Vinogradi, izlaz, takođe čekaju 60 minuta.

Kada je reč o zadržavanjima na teretnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, na izlazu, čekaju 180 minuta, na GP Šid, izlaz, 240 minuta i na GP Kelebija, izlaz, 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: S.M.