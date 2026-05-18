Posle pljuskova i snega temperatura skače na 25 stepeni: Ivan Ristić najavio novi talas nepogoda od ovog datuma - detaljna prognoza do kraja meseca

Dok se većina Srbije nadala da će u maju uživati u toplom prolećnom vremenu, snažan ciklon je na visokim planinama doneo neočekivani sneg! Kopaonik se juče zabeleo, dok su temperature pale do nule, podsećajući nas da priroda u ovom periodu i te kako ume da iznenadi.

Snažan ciklon koji je tokom vikenda premeštao svoj centar sa Vojvodine ka Karpatima doneo je obilne padavine i naglo zahlađenje. Prvog dana vikenda zabeležene su jake kiše i pljuskovi sa grmljavinom u skoro celoj zemlji, a juče je na Kopaoniku i planinama južne Srbije, iznad 1.600 metara nadmorske visine, pao i sneg.

Meteorolozi napominju da, iako su snežne padavine u ovom periodu godine retka pojava, nisu neuobičajena. Ove godine sneg je već nekoliko puta padao od početka maja.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) danas i sutra najavljuje malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, toplije i uglavnom suvo, osim na jugu Srbije gde je moguća kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Od srede vreme postaje promenljivo sa prolaznom kišom, dok se od petka do subote očekuju pljuskovi i grmljavina uz pojačan severni vetar, pretežno u istočnom, centralnom i južnom delu zemlje.

Dnevne temperature u većini mesta biće od 20 do 23, dok će na istoku Srbije dostići do 25 stepeni Celzijusovih. Prognoza RHMZ-a za period od 21. do 25. maja predviđa promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, a temperature su bez značajnijih promena.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim obolјenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenlјivo raspoloženje, nesanica i glavobolјa. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.

Vreme do kraja meseca

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da su snežne padavine na planinama prestale tokom noći kao i da se posle pravog jesenjeg vikenda stabilizacija vremena očekuje već od danas.

- Početak nedelje obeležiće smena oblaka i sunca sa maksimalnim temperaturama oko 20 stepeni Celzijusovih. Stabilno i suvo vreme zadržaće se dva do tri dana, gde nas očekuju prolećne temperature između 20 i 25 stepeni, a zatim od četvrtka ponovo sledi destabilizacija atmosfere sa pljuskovima kiše i lokalno sa gradom i grmljavinom te je neophodno pratiti upozorenja RHMZ-a - navodi Ristić i naglašava da se do kraja maja očekuje slično vreme, za sada bez najave za neko jače zahlađenje ili otopljenje sa čestim kišama i lokalnim nepogodama.

Temperature narednih dana

Ponedeljak - 9/20

Utorak - 10/22

Sreda - 12/23

Četvrtak - 13/22

Autor: A.A.