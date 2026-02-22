Meteorolog Todorović otkrio kog datuma stiže novi talas zahlađenja: Opet ćemo se smrzavati, najavio i sneg

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je da će od danas pa do utorka, biti uz nešto više oblačnosti, na severu i severoistoku Srbije povremeno kratkotrajna kiša, a na planinama još u nedelju provejavanje snega, dok se od srede očekuju duži sunčani intervali.

Todorović navodi da su vremenske prilike promenljive zbog naše umerene klime. Kako tvrdi, ovakva prognoza će se zadržati do ponedeljka.

"Stiže stabilniji period. Temperature maksimalne su koji stepen ispod prosečnih vrednosti. Maksimalne dnevne su između 2 i 6 stepena, a ujutru bi bilo slabijeg mraza. Biće dosta oblaka. U toku noći pada slab sneg u prekidima. Sumnjam da bi se zadržao. U planinskim predelima isto slabijeg intenziteta", navodi meteorolog.

U martu natprosečno toplo

Nedeljko Todorović kaže da postoji verovatnoća da slab sneg padne u nedelju ujutru, a maksimalna temperatura će opet biti iznad proseka:

"U ponedeljak će maksimalne vrednosti biti između 12 i 17 stepeni. Temperature rastu i biće sve toplije. Od ponedeljka pa do prvih dana marta će biti natprosečno toplo, do 18 stepeni. Ponedeljak i utorak će biti oblačno uz sasvim slab sneg. Od srede pretežno sunčano vreme. Dolaze prvi vesnici proleća", kaže Todorović.

Poslednji meseci bili su iznad proseka. Takvo natprosečno vreme će se zadržati do kraja zime. S obzirom da je poslednjih 6 godina sneg padao u aprilu, tvrdi da je veća verovatnoća da se isti scenario ponovi, ali u martu.

"Realno zahlađenje će biti oko 4, 5. marta. Ne mogu unapred tvrditi. Srednji datum pojave snežnog pokrivača na dnu je negde oko 3. ili 5. marta, a snežnih padavina je 21. i 23. mart", ističe Todorović.

Kaže da će od ponedeljka na visinama do 1.500 metara sneg brzo otopliti, a ostaće ga samo na visinama od 1.500 metara.

"Na Kopaoniku će da se sleže sneg. Biće povoljno sledeće sedmice i početkom marta za skijanje u višim planinskim predelima, rekao je.

Autor: D.Bošković