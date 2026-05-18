Građani mogu danas dobrovoljno dati krv na više lokacija i pomognu nekome u nevolji! Vaše malo nekome znači mnogo!

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

Kostolac, Novo kontejnersko naselje Zapad, autobus 10-16 časova

Novi Beograd, Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd 9-13 časova

Novi Pazar, Dom omladine 10-15 časova

Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14 časova

Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

