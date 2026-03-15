Pokažite humanost na delu i danas i spasite nekome život! Vaše malo nekome znači sve!

Građani koji žele nekome da pomognu i danasdobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

Bogatić, Badovinci, Mesna zajednica 9-14 časova

Novi Beograd, Immo Outlet Centar, autobus 11-15 časova

Šabac, Ribari, Osnovna škola 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Autor: A.A.