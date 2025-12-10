POKAŽITE HUMANOST! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

Velika Plana, Kulturni centar "Masuka", bioskop 9-14 časova

Voždovac, naselje "Stepa Stepanović", autobus 12-16 časova

Kostolac, Termoelektrana "Kostolac B" 9-14 časova

Raška, Klub penzionera 9-14 časova

Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

