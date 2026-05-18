Vlada Srbije donela važnu odluku: Tiče se cena naftnih derivata

Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u Službenom glasniku.

Akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar.

Odluka je doneta 14. maja, kako je navedeno, zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Privremeno su smanjeni iznosi akciza koji su utvrđeni u skladu sa Zakonom o akcizama.

Odluka je počela da se primenjuje 16. maja i važiće zaključno sa 31. majem 2026. godine, a potpisao je prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

