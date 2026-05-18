SPREMITE KIŠOBRANE! Pljuskovi ponovo stižu u Srbiju, EVO i kada: Otkrivamo da li nam prete i grmljavinske nepogode sa gradom

Današnji dan doneo je Srbiji stabilizaciju vremena. Iako toplije u odnosu na vikend, danas je i sunčano, ali i dalje prohladno za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura u većini predela danas će biti oko 20 stepeni, uz pojačan severozapadni vetar.

Već od sutra u Srbiji ponovo više oblaka, ali će biti i toplije.

Maksimalna temperatura do kraja sedmice biće uglavnom od 20 do 25 stepeni.

Kada je reč o pljuskovima, njih će biti uglavnom tokom četvrtka i petka i to uglavnom u južnim, centralnim i istočnim predelima zemlje, a u utorak u planinama na krajnjem jugu i jugozapadu zemlje.

Za sada ne prete jače oluje sa grmljavinom i gradom.

Širom Srbije od srede do subote duvaće veoma jak severozapadni vetar.

Autor: Jovana Nerić