STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM, ALI I OLUJNI VETAR: Ovo je detaljna prognoza za Vaskrs i naredne dane

Današnji dan doneće stabilizaciju vremena, ali već nakon Vaskrsa očekuje nas nova promena vremena.
U nedelju će jutro biti vedro i hladno, u zapadnoj polovini zemlje uz više oblačnosti.
U većini predela očekuje se prizemni mraz, ponegde čak i na 2 metra.
Jutarnja temperatura biće od -1 do 5 stepeni, pri tlu ispod 0°C. U Beogradu će jutarnja temperatura biti 4°C, na obodu grada 1°C, pri tlu ispod 0°C.
Tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i prijatno toplo vreme za ovo doba godine, povremeno uz umerenu oblačnost.
Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 18 stepeni.
Dakle, vreme će biti u skladu sa prolećem i kalendarom.
Ove temperature su prosečne za sredinu aprila.
Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar.
Već u ponedeljak umereno do pretežno oblačno, uz pojačanje jugoistočnog vetra. U košavskom području duvaće veoma jak jugoistočni vetar. na jugu Banata sa olujnim udarima.
U centralnom Mediteranu jačaće ciklon, a nad istokom Evrope anticiklon. Kako će se Srbija nalaziti između ova dva sistema, očekuje se veoma vetrovito vreme.
Već od utorka širom Srbije biće kiše i pljuskova sa grmljavinom.
Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 20 stepeni, samo u sredu nešto svežije.
Autor: Iva Besarabić