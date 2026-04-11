STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM, ALI I OLUJNI VETAR: Ovo je detaljna prognoza za Vaskrs i naredne dane

Današnji dan doneće stabilizaciju vremena, ali već nakon Vaskrsa očekuje nas nova promena vremena.

U nedelju će jutro biti vedro i hladno, u zapadnoj polovini zemlje uz više oblačnosti.

U većini predela očekuje se prizemni mraz, ponegde čak i na 2 metra.

Jutarnja temperatura biće od -1 do 5 stepeni, pri tlu ispod 0°C. U Beogradu će jutarnja temperatura biti 4°C, na obodu grada 1°C, pri tlu ispod 0°C.

Tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i prijatno toplo vreme za ovo doba godine, povremeno uz umerenu oblačnost.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 18 stepeni.

Dakle, vreme će biti u skladu sa prolećem i kalendarom.

Ove temperature su prosečne za sredinu aprila.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar.

Već u ponedeljak umereno do pretežno oblačno, uz pojačanje jugoistočnog vetra. U košavskom području duvaće veoma jak jugoistočni vetar. na jugu Banata sa olujnim udarima.

U centralnom Mediteranu jačaće ciklon, a nad istokom Evrope anticiklon. Kako će se Srbija nalaziti između ova dva sistema, očekuje se veoma vetrovito vreme.

Već od utorka širom Srbije biće kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 20 stepeni, samo u sredu nešto svežije.

Autor: Iva Besarabić