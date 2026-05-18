VEČERAS DO PONOĆI OVO MORATE DA URADITE: Sutra slavimo velikog sveca i NIŠTA ne smemo da iznesemo iz kuće

U pravoslavnom kalendaru 19. maja se obeležava dan posvećen Pravednom Jovu, svetitelju koji se u narodnom predanju pamti kao simbol neuništive vere i istrajnosti.

Veče uoči praznika, prema verovanjima, ima posebnu duhovnu težinu, pa se u mnogim domovima pale sveće i izgovaraju molitve za zaštitu porodice i doma.

Čovek koji nije izgubio veru uprkos svemu

Pravedni Jov, poznat i kao Jov Patnik, prema predanju je živeo u davna vremena i bio poznat po bogatstvu, porodici i pobožnosti. Njegova priča zauzima posebno mesto u religijskom učenju jer govori o iskušenju vere koje prevazilazi ljudske granice izdržljivosti.

Prema biblijskom predanju, Jov je izgubio sve što je imao – porodicu, imanje i zdravlje – ali ni u najtežim trenucima nije izgubio poverenje u Boga. Upravo zbog te nepokolebljivosti smatra se jednim od najvećih simbola duhovne snage i strpljenja.

Narodni običaji i verovanja

U narodnoj tradiciji ovaj dan se doživljava kao vreme mira i tišine, posvećeno unutrašnjem smirenju i porodičnoj harmoniji. Veruje se da način na koji se dočekuje praznik može imati simboličan uticaj na naredni period.

U mnogim domovima veče pre praznika se provodi uz upaljenu sveću i molitvu Pravednom Jovu, sa željom za zdravlje, zaštitu i spokoj u kući.

Postoji i verovanje da se na dan praznika iz kuće ne iznosi ništa, naročito nešto drago, jer se smatra da se time može „izneti“ i deo blagostanja i sreće.

Takođe se izbegavaju svađe, teške reči i negativna energija, jer se Pravedni Jov u tradiciji poštuje kao zaštitnik onih koji trpe i istrajavaju u nepravdi.

U mnogim porodicama večeras se izgovara molitva Pravednom Jovu, najčešće u miru doma i uz upaljenu sveću. Vernici se njome obraćaju svetitelju sa željom za snagu, utehu i zaštitu.

Veruje se da molitva upućena u tišini ima posebno značenje, jer simbolično povezuje čoveka sa njegovom unutrašnjom verom i spokojem.

Autor: Iva Besarabić