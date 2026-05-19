Ako planirate odlazak u Grčku, OVO MORATE DA ZNATE: Kaznu plaćate i zbog greške suvozača

Čuveni Srbin Radmilo Belić iz Atine upozorio je sve turiste iz Srbije da ove sezone budu oprezni, jer su Grci uveli rigorozne kazne za nevezivanja pojasa i napred i pozadi.

Radmilo Belić je apelovao na Srbe i da pored ovih kazni paze i kako prevoze svoju decu tokom vožnje.

- Vezivanje pojaseva je obavezno i napred i nazad. Tu su sada izuzetno pooštrili. Nema tolerancije, nulta tolerancija, pa sam čak čitao da je nekim ljudima zbog suvozača koji nije vezao pojas, vozaču oduzeta privremena vozačka dozvola. Oni koji imaju malu decu, takođe znaju pravila. Treba da imate sedište za dete. Naravno, pročitajte tačno do koliko. Nije vezano za godine, već veličine deteta. Sledeće, uzmete zdravstveno osiguranje - upozorova Belić.

Takođe, upozorio je, da u Grčkoj ne parkirate nikako na mestima koja su obeležena za osobe sa invaliditetom.

- Tu su kazne rigorozne, sa pravom, i ovaj, tamo gde nije dozvoljeno, jer već znate proteklih više godina da se skidaju tablice. Hajde, to što ćete da platite kaznu, to ćete da platite, ali problem je vraćanje tablica. Možete da imate problema, vodite računa - apeluje naš sagovornik.

Autor: S.M.