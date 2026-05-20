GUŽVA NA IZLAZU IZ SRBIJE: Teretnjaci čekaju satima na granicama, na jednom prelazu zadržavanje čak 4 SATA

Na graničnim prelazima u Srbiji jutros je zabeležen pojačan intenzitet saobraćaja za teretna vozila, a vozači kamiona na pojedinim izlazima iz zemlje čekaju i po nekoliko sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, najgora situacija je na graničnom prelazu Šid, gde se na izlaz iz zemlje čeka čak četiri sata.

Ništa bolja situacija nije ni na ostalim ključnim prelazima ka Evropskoj uniji:

Batrovci: kamioni na izlazu čekaju oko tri sata.

Horgoš, Kelebija i Bezdan: zadržavanja za teretni saobraćaj iznose po dva sata.

Kakvo je stanje za putnička vozila i na naplatnim rampama?

Sa druge strane, vozači putničkih automobila nemaju razloga za brigu. Na ostalim graničnim prelazima, kao i na prelazima pomenutim iznad kada su u pitanju putnički automobili, trenutno nema zadržavanja.

Takođe, iz AMSS-a potvrđuju da je saobraćaj na auto-putevima u Srbiji potpuno prohodan i da nema nikakvih čekanja na naplatnim stanicama.



Autor: D.S.