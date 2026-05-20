AKTUELNO

Društvo

GUŽVA NA IZLAZU IZ SRBIJE: Teretnjaci čekaju satima na granicama, na jednom prelazu zadržavanje čak 4 SATA

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VIDEO ||

Na graničnim prelazima u Srbiji jutros je zabeležen pojačan intenzitet saobraćaja za teretna vozila, a vozači kamiona na pojedinim izlazima iz zemlje čekaju i po nekoliko sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, najgora situacija je na graničnom prelazu Šid, gde se na izlaz iz zemlje čeka čak četiri sata.

Ništa bolja situacija nije ni na ostalim ključnim prelazima ka Evropskoj uniji:

Batrovci: kamioni na izlazu čekaju oko tri sata.

Horgoš, Kelebija i Bezdan: zadržavanja za teretni saobraćaj iznose po dva sata.

Kakvo je stanje za putnička vozila i na naplatnim rampama?

Sa druge strane, vozači putničkih automobila nemaju razloga za brigu. Na ostalim graničnim prelazima, kao i na prelazima pomenutim iznad kada su u pitanju putnički automobili, trenutno nema zadržavanja.

Takođe, iz AMSS-a potvrđuju da je saobraćaj na auto-putevima u Srbiji potpuno prohodan i da nema nikakvih čekanja na naplatnim stanicama.

Autor: D.S.

#AMSS

#Batrovci

#Granica

#Granični prelazi

#Horgoš

#KAMIONI

#Saobraćaj

#teretna vozila

#Šid

POVEZANE VESTI

Društvo

Gužve za kamione na izlazu iz Srbije, na Batrovcima zadržavanje šest sati

Društvo

Kamioni na izlazu iz Srbije čekaju po četiri sata na Batrovcima i Šidu

Društvo

AMSS OBJAVIO STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA Teretnjaci na Batrovcima i Šidu na izlazu iz Srbije čekaju po četiri sata

Društvo

Haos na granici: Teretnjaci na Batrovcima čekaju šest sati na izlazu iz Srbije

Društvo

Gužva na graničnim prelazima: Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju 17 sati

Društvo

Teretnjaci čekaju pet sati na izlazu iz Srbije na Batrovcima