Svi pričaju o podvigu srpskog pilota: Pogledajte kako je u stotinki sekunde spasio avion Er Srbije iznad Lisabona

Snimak sa aerodroma Umberto Delgado u Lisabonu obišao je planetu, a u glavnoj ulozi našao se kapetan kompanije Er Srbija koji je pokazao šta znači hladnokrvnost i vrhunski profesionalizam u trenucima visoke napetosti.

Naime, avion Erbas A319-100 (registarske oznake YU-APE), na letu ASL36H, nalazio se u takozvanoj završnoj fazi prilaza pisti u Lisabonu. Međutim, stravičan bočni vetar bukvalno je počeo da se igra sa letelicom. Kada su svi očekivali dodir sa tlom, srpski pilot je doneo ključnu odluku u stotinki sekunde - prekinuo je sletanje i izveo dramatičan manevar "go-around". Motori su divlje zaurkali, a avion se strmo podigao nazad u nebo, spasivši putnike od potencijalne katastrofe.

Stručnjaci i ljubitelji avijacije širom sveta ne prestaju da dele ovaj video, a komentari podrške i divljenja srpskoj posadi se samo nižu:

- Ovo izgleda prilično dramatično jer motori odjednom zaurlaču, a avion se strmo podiže baš u momentu kada očekujete dodir sa pistom. Putnici su verovatno pretrnuli od straha, ali ovo je zapravo školska bezbednosna procedura i dokaz vrhunske obučenosti. Svaka čast pilotu Air Serbia na reakciji! - navodi se u jednom od stručnih komentara na mrežama.

Drugi gledaoci dodaju da je ovo najbolji primer logike "bolje bezbedno nego zažaliti":

- Kakva hladnokrvnost! Sekunde su delile avion od opasnog kontakta sa pistom pod lošim uglom, ali kapetan je pokazao šta znači staviti bezbednost na prvo mesto. Kapa dole, majstore!

Letelica se nakon ovog uspešnog i bezbednog manevra bezbedno vratila u vazdušni prostor i sletela čim su se vremenski uslovi smirili.

Šta je zapravo "go-around" i zašto plaši putnike?

Iako za ljude u kabini ovaj trenutak može izgledati zastrašujuće, stručnjaci objašnjavaju da nema mesta panici.

- Go-around je standardni manevar u kojem pilot u poslednjem trenutku odlučuje da otkaže sletanje, daje poletnu snagu motorima i ponovo se penje u nebo. Putnicima ovo može delovati prilično dramatično jer motori odjednom zaurlaču, a avion se strmo podiže baš u momentu kada očekujete dodir sa pistom. Međutim, u svetu avijacije, ovo je zapravo školska bezbednosna procedura, a ne vanredna situacija. To je krajnja odluka vođena logikom "bolje bezbedno nego zažaliti". - objasnili su stručnjaci.

Ovaj potez srpskih pilota naišao je na velike pohvale u avio-zajednici, jer pokazuje vrhunski profesionalizam i stavljanje bezbednosti putnika na prvo mesto, bez ikakvog svesnog rizikovanja.

Autor: S.M.