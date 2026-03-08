Avion Er Srbije sa 267 putnika poleteo iz Dubaija: Evo kad se očekuje u Beogradu

Avion Er Srbije sa 267 putnika, od kojih je 10 beba, upravo je poleteo sa aerodroma Al Maktoum u Dubaiju i očekuje se da sleti u Beograd pola sata posle ponoći.

Avion Er Srbije je poleteo ovog jutra iz Beograda radi evakuacije građana Srbije i u Dubai je sleteo oko pola dva po srpskom vremenu.

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je prethodno da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana i da se evakuacija nastavlja i danas, novim letom iz Dubaija.

U organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i Er Srbije, do sada je bezbedno evakuisano 329 lica i to 67 evakuacionim letom iz Šarm el Šeika i 262 letom iz Dubaija, navodi se u saopštenju MSP Srbije.

Er Srbija je juče saopštila da je evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za danas iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum (DWC), avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika.

Za sutra, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju.

Ovi planirani letovi biće realizovani avionima "erbas A320", koji primaju po 180 putnika.

Kako je navedeno, u toku su sve pripreme za realizaciju pomenutih letova, uključujući pribavljanje neophodnih dozvola, uz konstantno praćenje bezbednosnih procena za prelet i sletanje na teritoriju UAE i Saudijske Arabije.

Er Srbija je pozvala sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za navedene evakuacione letove da se, radi dobijanja svih relevantnih informacija o procedurama prijave i redovima letanja, obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

