Pakleno leto pred vratima, a to je tek početak! Srbija se zagreva brže od globalnog proseka: Poznati klimatolog slikovito objasnio šta nas čeka!

I ovog leta Srbija će biti suočena sa visokim temperaturama iznad proseka, kao i velikim brojem tropskih dana, ali i toplotnim talasima koje su iz godine u godinu sve učestaliji.

Prema najavama RHMZ-a, predstojeće leto 2026, računajući od 1. juna do 31. avgusta, doneće srednje temperatura vazduha iznad proseka, sa odstupanjem do 1 stepen Celzijusa, što dokazuje da se Srbija već zagreva brže od globalnog proseka.

Paklene vrućine u Srbiji

Prosečna godišnja temperatura već je toplija za više od 1,8 °C u odnosu na predindustrijsko doba, što je samo dokaz kako klimatske promene uzimaju maha. Ali, koje su posledice ako se nastavi trend zagrevanja?

Srbija se zagreva brže od globalnog proseka

Klimatske promene, koje su najmanje deset puta brže nego ikada u prošlosti planete Zemlje, povećale su štete i gubitke, ugrozile živote ljudi i funkcionalnost prirodnih sistema, kako u svetu tako i u Srbiji. Procene pokazuju da se Srbija zagreva više i brže od globalnog proseka, a koji inače iznosi 1,5 °C, navodi se u "Programa prilagođavanja Republike Srbije na izmenjene klimatske uslove za period 2023-2030. godine."

Usled klimatskih promena, svet je trenutno za oko 1,4 stepena Celzijusa topliji od predindustrijskog doba, a zabrinjavajuće prognoze naučnika govore da će svet probiti granicu zagrevanja od 1,5 °C već krajem ove decenije, prenosi portal Klima101.

Inače, globalna granica od 1,5 °C bila je usvojena u Pariskom sporazumu 2016. godine kada su tadašnji aktuelni podaci i zakoni fizike govorili da bi zaustavljanje zagrevanja na toj tački sprečilo mnoge ekstremne posledice klimatskih promena.

Za Srbiju, probijanje globalne granice od 1,5 °C bi značio ulazak u period u kome sadašnji ekstremi postaju sve češći, ali i skuplji.

Naime, kako piše Klima101, Srbija se već zagreva brže od globalnog proseka - prosečna godišnja temperatura već je toplija za više od 1,8 °C u odnosu na preindustrijsko doba. Češći su toplotni talasi, duže suše, intenzivniji pljuskovi i veći pritisak na vodne resurse, poljoprivredu, šume, zdravlje ljudi i infrastrukturu.

"Svet na 1,5 °C za Srbiju već znači klimu u kojoj su godine poput 2012, 2017, 2024. ili 2025. manje izuzetak, a više upozorenje kako može izgledati nova normalnost", ističe naš čuveni klimatolog dr Vladimir Đurđević koji je više puta naglašavao ozbiljnost situacije, upozoravajući da je svet na putu ka najgorim scenarijima globalnog zagrevanja.

- Ako se ne preduzmu odlučne akcije za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, do 2065. godine temperatura bi mogla porasti za 2 stepena Celzijusa - rekao je ranije Đurđević i dodao da bi odsustvo preventivnih mera moglo dovesti do porasta temperature od čak 4 stepena do kraja veka.

Koliko je važan taj 1 stepen?!

Primera radi, koliko je opasno ako se planeta zagreje za samo jedan stepen, najbolje je ranije objasnio klimatolog dr Vladimir Đurđević:

"Kada čovek ima telesnu temperaturu od 36 stepeni to je u redu, kada je temperatura 37 to pali alarm, a sa temperaturom od 38 stepeni niste dobro".

Đurđević je upozorio da rast globalne temperature pokreće sistemske promene.

- Kada je planeta toplija za 1 stepen to znači da će ima više ekstremnih klimatskih događaja. Zato nas muče suše, šumski požari, ekstremne padavine i poplave koje će tek biti intenzivnije i gore u budućnosti. Trpećemo veće štete i definitivno biće nam manje ugodno na planeti - rekao je ranije dr Đurđević.

Leto 2026. u Srbiji još toplije

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, predstojeće leto 2026, računajući od 1. juna do 31. avgusta, doneće srednje temperatura vazduha iznad proseka, sa odstupanjem do 1 stepen Celzijusa.

"Vrednosti srednje sezonske temperature vazduha od 21 do 25, u višim predelima od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Broj tropskih dana u nižim predelima od 35 do 55", navodi RHMZ.

U julu izraženi toplotni talasi

Kako navodi RHMZ, jul nam donosi pravo leto sa visokim temperaturama i izraženim toplotnim talasima. Ipak, povremeni pljuskovi mogu kratkotrajno doneti osveženje. Ukupna količina padavina neće značajnije odstupati od proseka.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 30.1 stepeni Celzijusa.

Avgust nastavlja u znaku vrućina

Avgust nastavlja u znaku vrućina, uz česte toplotne talase i sparne dane. Lokalni pljuskovi i nepogode mogu se povremeno javljati, ali bez većih količina kiše. Dominiraće stabilno i toplo letnje vreme.

Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.7 stepeni Celzijusa.

Autor: A.A.