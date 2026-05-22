Nastavlja se povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva u srpsko zdravstvo

Još dvanaest medicinskih radnika iz zemalja Zapadne Evrope posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vraća se u zdravstvene ustanove širom Srbije, čime se nastavlja trend povratka naših medicinara iz inostranstva.

Iz Nemačke se u Srbiju vraća Anđela Ritan, anestetičarka, koja će raditi u ZC Studenica u Kraljevu kao i Stefan Marinković, medicinski tehničar, koji dolazi u Kliniku za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović".

Iz Švedske u Dom zdravlja Mladenovac vraća se medicinska sestra Vesna Petrović, Jasna Glumac, medicinska sestra nakon Nemačke radiće u KBC Zemun, a Nataša Stojanović iz Norveške u Institutu Niška Banja.

Nakon više godina u Nemačkoj, u zemlju se vraćaju Jasmina Miloš, viši fizioterapeut, i medicinske sestre Kristina Vasiljević, Milena Milosavljević i Jovana Lazić koje će raditi u Domu zdravlja Novi Sad, odnosno Kliničkom centru Niš, ZC "Studenica" Kraljevo i Zavodu za zaštitu radnika Kragujevac.

Nevena Stanić, laboratorijski tehničar, iz Mađarske dolazi u KBC Zvezdara, Anđelija Trajković, master biomedicine, iz Švajcarske u Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, dok se Vesna Miladinović, medicinska sestra, nakon deset godina života i rada u Parizu, vraća u zemlju i Dom zdravlja Svilajnac.

Povratak stručnjaka koji su profesionalno iskustvo sticali u zdravstvenim sistemima Nemačke, Švedske, Norveške, Švajcarske, Francuske i drugih zemalja potvrđuje da se Srbija danas prepoznaje kao zemlja koja sistemski ulaže u zdravstvo, u svoje zdravstvene radnike, modernu medicinsku opremu i unapređenje uslova rada.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar ističe da će država nastaviti sa sprovođenjem mera usmerenih na dalje jačanje zdravstvenog sistema Srbije, uz poseban fokus na ulaganje u ljude, jer su upravo zdravstveni radnici najvažniji stub stabilnog, modernog i efikasnog zdravstvenog sistema.

"Ponosni smo na to što se danas naši medicinari vraćaju u zemlju, što umesto rada u nekim od najrazvijenijih zemalja Evrope i Sveta biraju da karijeru grade ovde, u Srbiji, brinući o našim ljudima, i njihovom zdravlju. A briga o ljudima je naš prvi i najvažniji zadatak, i zato ćemo nastaviti da se borimo za još jači, još snažniji i efikasniji zdravstveni sistem, zdravstveni sistem čije su usluge visokokvalitetne i dostupne svim građanima. Samo tako, Srbija pobeđuje", istakao je Lončar.

Kontinuirana ulaganja države u rekonstrukciju i izgradnju zdravstvenih ustanova, povećanje zarada zdravstvenih radnika, zapošljavanje mladih lekara i medicinskog osoblja, kao i mogućnosti stručnog usavršavanja i profesionalnog napredovanja, doprineli su stvaranju ambijenta u kojem se sve veći broj zdravstvenih radnika odlučuje za povratak u Srbiju. Posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom koja je na inicijativu ministra Lončara osnovana krajem 2024.godine, u zemlju se vratilo više od 300 naših lekara, medicinskih sestara i tehničara iz inostranstva.

Autor: S.M.