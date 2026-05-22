VELIKI PREOKRET U SRPSKOM ZDRAVSTVU: Čak 12 medicinara napustilo Nemačku, Švedsku i Pariz da bi radili u našim bolnicama!

Trend masovnog odlaska medicinskog osoblja iz Srbije polako dobija potpuno drugačiji smer, potvrdio je ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar u izjavi za Tanjug. Još 12 zdravstvenih radnika koji su godinama živeli i radili u zemljama Zapadne Evrope vraća se u domovinu posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, a svoje karijere nastaviće u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

"Ponosni smo na to što se danas naši medicinari vraćaju u zemlju i što umesto rada u nekim od najrazvijenijih zemalja Evrope i sveta biraju da karijeru grade ovde, brinući o našim ljudima", istakao je ministar Lončar, dodajući da je briga o ljudima najvažniji zadatak države koja nastavlja sistemska ulaganja u zdravstvo.

Ko su povratnici i u kojim bolnicama će raditi?

U zdravstvene centre širom Srbije stižu stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u najrazvijenijim medicinskim sistemima Evrope:

Iz Nemačke: Anđela Ritan (anestetičarka) odlazi u ZC "Studenica" u Kraljevu, Stefan Marinković (medicinski tehničar) u Kliniku "Dr Miroslav Zotović", dok će Jasna Glumac raditi u KBC Zemun. Takođe, medicinske sestre Kristina Vasiljević, Milena Milosavljević i Jovana Lazić raspoređene su u KC Niš, ZC "Studenica" i Zavod za zaštitu radnika Kragujevac, dok se Jasmina Miloš (viši fizioterapeut) zapošljava u Domu zdravlja Novi Sad.

Iz Švedske i Norveške: Vesna Petrović (medicinska sestra) vraća se u Dom zdravlja Mladenovac, a Nataša Stojanović u Institut Niška Banja.

Iz Francuske, Švajcarske i Mađarske: Nakon deset godina rada u Parizu, Vesna Miladinović dolazi u Dom zdravlja Svilajnac. Iz Švajcarske u Institut za onkologiju i radiologiju Srbije stiže Anđelija Trajković (master biomedicine), dok Nevena Stanić (laboratorijski tehničar) iz Mađarske dolazi u KBC Zvezdara.

Preko 300 medicinara izabralo Srbiju umesto inostranstva

Povratak stručnjaka iz zemalja poput Nemačke, Švedske, Francuske i Norveške potvrđuje da kontinuirana ulaganja u rekonstrukciju bolnica, nabavku moderne opreme, ali i povećanje zarada i zapošljavanje mladih daju konkretne rezultate.

Ključnu ulogu u ovom procesu odigrala je Kancelarija za saradnju sa dijasporom, koja je osnovana krajem 2024. godine. Od njenog pokretanja pa do danas, u zdravstveni sistem Srbije uspešno se vratilo više od 300 lekara, medicinskih sestara i tehničara koji su svoje karijere odlučili da nastave u domovini.

Autor: D.S.