Zlatni studenti u centru pažnje: Dodeljene diplome i plakete najboljima u Novom Pazaru!

Na Univerzitetu u Novom Pazaru održana je Svečana akademija povodom obeležavanja Dana Univerziteta, kao i ceremonija dodele diploma svršenim studentima.

Program je započeo izvođenjem himne Gaudeamus igitur u izvedbi Hora Gimnazije Novi Pazar i prikazivanjem retrospektive najznačajnijih aktivnosti i uspeha Univerziteta u protekloj akademskoj godini.

Prisutnima su se obratili rektor prof. dr Suad Bećirović, prof. dr Bećir Kalač u ime jubilarno nagrađenih, savetnik ministra nauke Zoran Tomić, zlatni student Lejla Smailović, te predsednik Mešihata dr Mevlud Dudić.

Tokom akademije uručene su jubilarne nagrade zaposlenima Univerziteta i plakete najuspešnijim studentima za ostvarene rezultate tokom studiranja. Program su dodatno obogatili nastupi Hora Gimnazije Novi Pazar, autorski tekst studenata Adne Nurović i Andreja Jankovića, kao i izvođenje sevdalinke „Emina“ u interpretaciji Kanite Plojović.

U svom obraćanju, rektor Univerziteta prof. dr Suad Bećirović istakao je da Univerzitet već 24 godine uspešno ostvaruje svoju misiju obrazovanja, istraživanja i društvenog razvoja, naglašavajući značaj povezanosti akademske zajednice sa društvom i privredom.

Posebnu pažnju posvetio je diplomcima, poručivši im da budu hrabri, uporni i spremni da stvaraju vlastite prilike. Naglasio je da su znanje, rad, integritet i kontinuirano usavršavanje ključ uspeha, te da samo vrhunski stručnjaci mogu mijenjati društvo i doprinositi njegovom napretku.

„Dani i godine se ne vraćaju – zato svaku priliku iskoristite. Budite dosledni svojim vrijednostima, verujte u svoje sposobnosti i ne pristajte na prosečnost“, poručio je rektor diplomcima.

Svečana akademija završena je dodelom diploma, uz poruku da Univerzitet u Novom Pazaru nastavlja razvijati akademsku izvrsnost, njegovati znanje i afirmisati uspjehe svojih studenata i nastavnog kadra.