ISTORIJSKA VOJNA VEŽBA KOD BUJANOVCA: Više od 600 vojnika Srbije i NATO na Borovcu, Alijansa poručuje – Poštujemo vojnu neutralnost Beograda

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Na vojnom poligonu Borovac kod Bujanovca danas je uspešno izvedena taktičko-pokazna vežba u okviru prve zajedničke vojne vežbe Srbije i NATO-a. U ovoj istorijskoj dvonedeljnoj aktivnosti učestvovalo je oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga zemalja članica NATO-a iz Italije, Rumunije i Turske.

Demonstraciji su prisustvovali visoki zvaničnici, uključujući ministra odbrane Bratislava Gašića, načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za partnerstva Kevina Hamiltona i komandanta Komande združenih snaga NATO u Napulju Džordža Vikofa.

Simulacija zaštite civila od pobunjenika

Tokom dvonedeljne vežbe, koja se realizuje u bazi "Jug" i na poligonu "Borovac", vojnici su uvežbavali složene operacije podrške miru i protivpobunjeničke operacije.

Na današnjem prikazu, učesnici su uspešno simulirali taktike i procedure koje bi multinacionalni bataljon primenjivao u realnim uslovima obezbeđivanja civilnog stanovništva kojem prete pobunjeničke snage.

"Vežba predstavlja veliki uspeh i finalni je produkt procesa planiranja koji je započet prošle godine, a koji je u potpunosti sproveden u odgovornosti Komande Kopnene vojske i Združene komande NATO u Napulju. Sam koncept bio je prilagođen jedinicama koje su osposobljene i borbeno spremne za izvršenje zadataka u mirovnim misijama", izjavio je rukovodilac vežbe i zamenik komandanta Treće brigade Kopnene vojske, pukovnik Branislav Stevanović.

NATO: Želimo više poverenja, poštujemo neutralnost Srbije

Pomoćnik generalnog sekretara NATO-a za partnerstva Kevin Hamilton ocenio je za Tanjug da ova vežba predstavlja opipljiv prikaz napretka, dijaloga i praktične saradnje između dve strane.

Budući odnosi: Hamilton je naglasio da je NATO spreman za dalji razvoj odnosa sa Srbijom, uz apsolutno i puno poštovanje njene proklamovane vojne neutralnosti.

Izgradnja poverenja: "Dijalog NATO-a i Srbije je otvoren i želimo da u odnosu dve strane bude više poverenja nego što je to bilo u prošlosti. Želimo da istražimo sve načine na koje možemo da proširimo našu saradnju u okviru Partnerstva za mir", poručio je Hamilton.

Saradnja na ravnopravnim osnovama

Pored aktivnih učesnika na terenu, učešće su uzeli i vojni planeri i posmatrači iz velikog broja zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Nemačku, Sjedinjene Američke Države, Francusku i Crnu Goru.

Iz Ministarstva odbrane ranije je saopšteno da se ova vežba realizuje na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije i da predstavlja nastavak transparentne i obostrano korisne saradnje u okviru programa Partnerstvo za mir. Saradnja se odvija na ravnopravnim osnovama i usmerena je na očuvanje mira i stabilnosti u regionu, unapređenje operativnih sposobnosti oružanih snaga i jačanje međusobnog razumevanja.

Vežba, koja je počela prošle nedelje, zvanično se završava sutra.

Autor: D.S.

