SZO UPOZORAVA! Epidemija u Kongu izmiče kontroli: Registrovano skoro 750 sumnjivih slučajeva i 177 smrtnih ishoda (FOTO)

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo predstavlja veoma visok rizik za tu zemlju, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO), podigavši procenu opasnosti.

Lideri SZO naveli su da se epidemija brzo širi, sa gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda, u odnosu na 246 slučajeva i 65 smrti kada je epidemija prvi put prijavljena nedelju dana ranije, prenosi "Gardijan".

Iako je SZO povećala procenu rizika za DR Kongo, zadržala je raniju procenu da je rizik visok na regionalnom nivou, a nizak na globalnom nivou.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je da je situacija "duboko zabrinjavajuća".

On je upozorio da značajno nepoverenje lokalnog stanovništva prema spoljnim vlastima otežava odgovor na epidemiju.

- Izgradnja poverenja u pogođenim zajednicama ključna je za uspešan odgovor i jedan je od naših najvećih prioriteta - rekao je Tedros.

Zapaljeni šatori i medicinski materijal

U četvrtak su šatori i medicinski materijal ispred bolnice u Rvampareu, u provinciji Ituri, zapaljeni dok su lekari pokušavali da uspostave centar za lečenje ebole.

Navodno je okupljena masa bila besna jer joj nije bilo dozvoljeno da preuzme telo lokalnog muškarca koji je preminuo u bolnici.

Tela pacijenata obolelih od ebole moraju da budu sahranjena prema strogim protokolima kontrole infekcije kako bi se sprečilo dalje širenje virusa, navodi list.

Predstavnica SZO u DR Kongu, dr En Ansia, izjavila je da će incident u Rvampareu značajno ugroziti operaciju odgovora na epidemiju u tom području.

Napadnuti centar za lečenje bio je namenjen odvajanju pacijenata sa ebolom od ostalih bolesnika u istoj bolnici.

Ansia je rekla da se nada da će centar ponovo biti operativan u roku od 24 sata.

Epidemiju je izazvao soj Bundibugio virusa ebole, za koji ne postoje vakcine ni terapije.

Većina slučajeva registrovana je u provinciji Ituri u DR Kongu, dok je nekoliko slučajeva prijavljeno i u drugim delovima zemlje, kao i dva u susednoj Ugandi.

Zvaničnici navode da bi rast broja slučajeva paradoksalno mogao da bude "dobar znak", jer ukazuje na bolje otkrivanje bolesti.

Blagi pad procenta pozitivnih uzoraka sugeriše da se identifikuje veći broj osoba sa mogućim simptomima, navodi list.

Ipak, Ansia je upozorila da se kasni i da situacija još nije pod kontrolom.

Ona je, međutim, izrazila uverenje da će odgovor na epidemiju biti uspešan.

- Mogu da vam garantujem da ćemo zajedno uspeti da savladamo ovu epidemiju što pre -rekla je ona.

Predstavnici humanitarnih organizacija koje deluju u Ituriju rekli su da još nemaju dovoljno resursa za adekvatan odgovor.

SZO je saopštila na konferenciji za novinare da su naučnici identifikovali antivirusni lek obeldesivir, koji bi mogao da spreči razvoj bolesti kod kontakata zaraženih sojem Bundibugio i da rade na organizovanju kliničkih ispitivanja u pogođenim područjima.

Holandska bolnica primila pacijenta za koga se sumnja da je zaražen ebolomUniverzitetski medicinski centar Radboud University Medical Center u holandskom gradu Nijmegen primio je pacijenta za kojeg postoji mogućnost da je zaražen virusom ebole, potvrdili su danas predstavnici bolnice i holandskog instituta za javno zdravlje RIVM.

Kakvo je stanje pacijenta nije saopšteno, prenosi NL Tajms.

Za sada se radi isključivo o merama predostrožnosti, pošto je verovatnoća zaraze i dalje mala, prenela je agencija ANP.

Rezultati testiranja očekuju se sutra, iako period inkubacije između izlaganja virusu ebole i pozitivnog testa može da traje do 24 dana, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije.

Nije saopšteno da li je osoba holandski državljanin, da li živi u Holandiji, niti da li je pokrenuto praćenje kontakata.

Za sada se istražuje povezanost pacijenta sa aktuelnom epidemijom ebole u Africi.

Pacijent je smešten na odeljenje posebno opremljeno za slučajeve teških zaraznih bolesti.

Nacionalni centar za koordinaciju postupanja u slučajevima visoko zaraznih bolesti zatražio je od bolnice da pacijenta zadrži na odeljenju dok njegov status zaraze ne bude poznat.

Autor: D.Bošković