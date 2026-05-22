VEROVALI ILI NE! Srbi i Hrvati žive u gradu pod zemljom jer temperature na površini prelaze 50°C! Pod peskom isklesali kuće, a unutra šok: Imaju i srpsku svetinju! (VIDEO)

U Kuber Pediju, gradu u Australiji pod zemljom, Srbi i Hrvati žive u podzemnim kućama zbog ekstremnih temperatura na površini. U podzemnom gradu ima i crkva Svetog Ilije.

Usred australijske pustinje postoji grad u kojem ljudi već decenijama žive ispod zemlje.

Na prvi pogled deluje kao scena iz postapokaliptičnog filma - crvena prašina, ogoljeni pejzaži bez drveća, rupe po zemlji i temperature koje leti prelaze 50 stepeni.

Međutim, ispod te surove površine krije se potpuno drugačiji svet: podzemne kuće sa dnevnim sobama, kuhinjama, internetom i prijatnom temperaturom tokom cele godine.

Grad Kuber Pedi nalazi se oko 846 kilometara severno od Adelejda, u srcu Južne Australije.

Poznat je kao svetska prestonica opala jer čak 70 odsto svih opala na planeti dolazi upravo odatle. Ono po čemu je zaista jedinstven jeste činjenica da veliki deo stanovništva živi u nekadašnjim rudnicima isklesanim u stenama.

Sve je počelo sasvim slučajno još 1915. godine.

Četrnaestogodišnji dečak Vili Hačison pratio je oca tokom neuspele potrage za zlatom u australijskoj unutrašnjosti. Dok su odrasli tražili vodu, dečak je na zemlji ugledao komade opala koji su bukvalno ležali po površini.

Vest o otkriću brzo se proširila i ubrzo su počeli da stižu rudari iz svih krajeva Australije, među njima i mnogi vojnici koji su se vraćali iz Prvog svetskog rata u potrazi za novim početkom.

Naselje je zvanično dobilo ime Kuber Pedi 1920. godine. Naziv dolazi iz jezika australijskih Aboridžina i u prevodu znači "rupa belog čoveka“.

Ali život u toj oblasti pokazao se mnogo težim nego što su rudari očekivali.

Leti temperature dostižu čak 52 stepena u hladu, a hlada gotovo da nema. Vazduh je izuzetno suv, vegetacije nema, a noću temperature naglo padaju.

Prvi stanovnici pokušavali su da žive u običnim kućama na površini, ali pustinja je brzo pokazala koliko je to gotovo nemoguće.

Rešenje su pronašli upravo tamo gde su provodili dane pod zemljom.

Dok su kopali tunele tražeći opale, shvatili su da je temperatura u stenama stalno prijatna. Tako su počeli da proširuju rudarska okna i pretvaraju ih u domove.

Danas podzemne kuće u Kuber Pediju imaju sve što imaju i klasične kuće: spavaće sobe, kupatila, kuhinje, struju, vodu i internet. Razlika je samo u tome što su isklesane direktno u peščaru.

Najveća prednost je temperatura koja se tokom cele godine kreće između 22 i 24 stepena, bez potrebe za klima-uređajima ili grejanjem.

Stanovnici kažu da unutrašnjost izgleda mnogo prijatnije nego što ljudi zamišljaju. Zidovi od narandžastog peščara stvaraju topao ambijent, a pojedini vlasnici čak u steni prave police, ukrase ili bazene.

Jedno od najpoznatijih mesta u gradu nekada je pripadalo lovcu na krokodile poznatom kao Krokodil Hari. Njegov podzemni bar, pun neobičnih skulptura i ekscentričnih detalja, danas je turistička atrakcija.

Pod zemljom se u ovom gradu ne nalaze samo kuće.

Tu su i crkve isklesane u stenama, među kojima se posebno izdvaja Srpska pravoslavna crkva Svetog Ilije sa osvetljenim vitražima i ikonama uklesanim u zidove.

Postoje i podzemna knjižara, galerije, muzeji, pa čak i hotel u kojem turisti mogu da prespavaju duboko ispod zemlje i iskuse život stanovnika pustinje.

Život na površini podjednako je neobičan.

Gradski teren za golf nema travu, već se igra na goloj zemlji. Igrači sa sobom nose komade veštačke trave koje spuštaju kada udaraju lopticu.

Po gradu postoje upozorenja na neobeležene rupe, ostatke starih rudarskih okana kojih u okolini ima više od 250.000. Teren izgleda gotovo kao površina Meseca.

Upravo zbog tog nestvarnog pejzaža Kuber Pedi je privukao i Holivud.

Ovde su snimani filmovi poput "Pobesnelog Maksa" sa Melom Gibsonom i "Pitch Black" sa Vin Dizelom.

Filmskim ekipama gotovo da nije bila potrebna scenografija jer je prirodno okruženje već izgledalo kao svet posle apokalipse.

Grad danas ima oko 2.500 stanovnika iz više od 45 različitih nacionalnosti, među kojima su i Srbi, Grci, Hrvati i brojni doseljenici iz Evrope i Azije.

Iako se mnogi i dalje bave iskopavanjem opala, vlasti su zabranile rudarenje u stambenim delovima grada. Ipak, lokalni rudari često pronađu način da nastave kopanje pod izgovorom "renoviranja kuće".

Poseban problem predstavlja voda.

U toj oblasti nema reka ni jezera, pa se voda crpi iz ogromnog podzemnog rezervoara koji se nalazi više od dva kilometra ispod zemlje. Reč je o vodi staroj milionima godina, zbog čega su troškovi snabdevanja među najvišima u Australiji.

Kuber Pedi tako već više od jednog veka opstaje zahvaljujući dvema stvarima skrivenim duboko ispod zemlje vodi i opalu.

I upravo zbog toga ovaj grad ostaje jedno od najneobičnijih mesta na planeti, gde se život odvija daleko od sunca, u podzemnom svetu usred pustinje.

Autor: D.Bošković