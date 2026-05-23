Važno za sve koji putuju van Srbije: Ovo je trenutno stanje na graničnim prelazima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na graničnim prelazima ni za putnička, ni za teretna vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).



Početak još jednog majskog vikenda i duži dani donose pojačan intenzitetsaobraćaja, a najveće gužve očekuju se najpre na izlazima iz većih gradova, a zatim i na svim frekventnijim putnim pravcima širom zemlje.

U toku je sezona građevinskih radova, zbog čega se na pojedinim deonicama vozi usporeno, a kada se tome doda i povećan broj vozila, na tim mestima često dolazi do formiranja kolona i zastoja, napominju iz AMSS-a.

Autor: S.M.