AMSS: Nema zadržavanja ni na graničnim prelazima ni na naplatnim stanicama

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnim prelazima nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicanaplatne ma na auto-putevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Putevi Srbije d.o.o. podseća javnost i sve prevoznike da je od 1. aprila 2026. godine počela naplata putarine za vozila IV kategorije, isključivo upotrebom TAG uređaja, tzv. bezbarijerni sistem naplate, na delu Obilaznice oko Beograda.

Autor: Marija Radić