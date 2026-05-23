OVI DELOVI SRBIJE NA UDARU KIŠE! Dok u Beogradu prži sunce, u više krajeva zemlje mogući pljuskovi i grmljavina

RHMZ najavljuje toplo vreme do kraja maja sa temperaturama i do 31 stepen, dok se ovog popodneva očekuje lokalna pojava kiše na jugu i istoku zemlje.

U Srbiji će sutra preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme, idealno za boravak na otvorenom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), maksimalne dnevne temperature kretaće se u intervalu od 24 do 29 stepeni, dok će jutra biti sveža sa temperaturama od 10 do 15 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni, s tim što se povremeno jači udari očekuju u Vojvodini, kao i u planinskim predelima zapadne i južne Srbije.

Ipak, popodne donosi lokalni razvoj oblačnosti, pa se stanovnici jugozapadne, južne i istočne Srbije moraju pripremiti na kratkotrajnu kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Slične, ali znatno ređe i izolovane padavine moguće su u kasnijim popodnevnim satima i na području centralne Srbije.

U Beogradu će biti sunčano i toplo tokom čitavog dana, sa jutarnjom temperaturom oko 15 i maksimalnom dnevnom do 28 stepeni.

Sličan vremenski obrazac zadržaće se i početkom naredne sedmice. Do srede, 27. maja, očekuje nas dalji porast temperature, pa će se živa u termometru u većini mesta kretati između 28 i 31 stepen Celzijusa. Razvoj oblačnosti i lokalni pljuskovi biće svedeni na minimum i predstavljaće tek krajnje izolovanu pojavu u brdsko-planinskim predelima.

Od četvrtka se očekuje blagi pad temperature, ali će se i dalje zadržati prijatno i pretežno sunčano vreme, bez značajnijih padavina do kraja meseca.



Autor: Jovana Nerić