SPREMITE KIŠOBRANE, STIŽE OBRT! U ovim delovima Srbije očekuju se PLJUSKOVI I GRMLJAVINA!

U Srbiji nas u narednom periodu očekuje toplo vreme sa temperaturama koje će rasti i do 31 stepen, ali se već ovog popodneva u pojedinim krajevima zemlje očekuje lokalna pojava kiše i nepogoda, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Sutra će u većem delu zemlje preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme, idealno za boravak na otvorenom. Maksimalne dnevne temperature kretaće se u intervalu od 24 do 29 stepeni, dok će jutra biti sveža sa temperaturama od 10 do 15 stepeni. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, s tim što se povremeno jači udari očekuju u Vojvodini, kao i u planinskim predelima zapadne i južne Srbije.

Gde se očekuju pljuskovi i grmljavina?

Ipak, popodne donosi lokalni razvoj oblačnosti, pa se stanovnici sledećih delova Srbije moraju pripremiti na kratkotrajnu kišu i pljuskove praćene grmljavinom:

- Jugozapadna Srbija

- Južna Srbija

- stočna Srbija

Slične, ali znatno ređe i izolovane padavine moguće su u kasnijim popodnevnim satima i na području centralne Srbije.

Vremenska prognoza za Beograd

U Beogradu će biti sunčano i toplo tokom čitavog dana. Jutarnja temperatura iznosiće oko 15 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 28 stepeni.

Kakvo nas vreme čeka narednih dana?

Sličan vremenski obrazac zadržaće se i početkom naredne sedmice. Do srede, 27. maja, očekuje nas dalji porast temperatura, pa će se živa u termometru u većini mesta kretati između 28 i 31 stepen Celzijusa. Razvoj oblačnosti i lokalni pljuskovi biće svedeni na minimum i predstavljaće tek krajnje izolovanu pojavu u brdsko-planinskim predelima.

Od četvrtka se očekuje blagi pad temperature, ali će se i dalje zadržati prijatno i pretežno sunčano vreme, bez značajnijih padavina sve do kraja meseca.

Autor: D.S.