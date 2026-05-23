SVENOĆNO BDENJE NA VRAČARU: Patrijarh Porfirije u ponoć služi Svetu Liturgiju u Hramu Svetog Save pred Čudesnim pojasom Presvete Bogorodice!

Patrijarh Porfirije će večeras u ponoć u Hramu Svetog Save u Beogradu održati svetu Liturgiju, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve.

U navečerje praznika Svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, sa početkom u 20 časova u Hramu Svetog Save na Vračaru biće služeno praznično bdenje pred Čudesnim pojasom Presvete Bogorodice.

Patrijarh služi uz sasluženje svetogorskih igumana

SPC je detaljno najavila predstojeći događaj koji će okupiti veliki broj vernika:

"U ponoć, na praznik Svete braće Kirila i Metodija, svetom Liturgijom će načalstvovati Njegova Svetost Patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje otačastvenih arhijereja i svetogorskih igumana i monaha", navodi se u objavi SPC.

Kako je najavljeno, tokom ovog svečanog čina pevaće hor Tropos iz Atine i Vizantijski hor iz Beograda.

