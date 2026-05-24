Spremite se za ponedeljak: Stižu vrućine, sutra čak 31 stepen!

U Srbiji će u ponedeljak, 25. maja, biti pretežno sunčano i toplo, uz umeren razvoj oblačnosti, s vetrom slabim i umerenim severnim i severozapadnim, dok će najniža temperatura biti od 10 do 16 stepeni, a najviša od 26 do 31 stepen.

I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren severni i severozapadni vetar, s najnižom temperaturom od 13 do 16, a najvišom oko 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 1. juna, do kraja meseca u većini mesta biće pretežno sunčano i toplo.

Lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće veoma retka (krajnje izolovana) pojava.

Maksimalne temperature u utorak, 26. maja, i sredu, 27. maja, kretaće se od 29 do 32 stepena, a zatim će biti u manjem padu.

Autor: S.M.