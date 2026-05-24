MUP SRBIJE: Pogledajte brutalnu obuku elite koja čuva zvaničnike (VIDEO)

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je ekskluzivne kadrove obuke Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, prikazujući standarde od kojih zavisi bezbednost države.

Disciplina, brzina i apsolutna kontrola. Ovo nisu samo reči, već rigorozni standardi koji ne poznaju kompromis, a po kojima svakodnevno žive i rade pripadnici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

U najnovijem video-prikazu koji je MUP podelio na svojim zvaničnim kanalima, javnost ima priliku da zaviri iza kulisa jedne od najodgovornijih formacija u policijskim redovima.

Sekunde odlučuju o svemu

Zadatak ove jedinice je među najkompleksnijima u bezbednosnom sektoru – zaštita domaćih i stranih štićenih ličnosti, kao i objekata od posebnog strateškog značaja. Snimci prikazuju visok nivo taktičke spremnosti, simulacije kriznih situacija, brze reakcije u ekstremnim uslovima i savršenu koordinaciju tima.

"U ovom poslu nema mesta za grešku. Svaki pokret je proračunat, a sekunde odlučuju o ishodu situacije," navodi se u opisu misije ove elite.

Modernizacija i vrhunska obuka

Ovaj prikaz samo je još jedan dokaz kontinuiranog ulaganja u obuku i opremljenost policijskih snaga u Srbiji. Pripadnici JZO prolaze kroz specifične psihofizičke testove i konstantne drilove kako bi zadržali status nepremostivog bedema i garantovali apsolutnu bezbednost u svakom trenutku.

Pomenuti video-snimak, koji slikovito dočarava dinamiku i težinu njihovog poziva, možete pogledati na zvaničnom Instagram profilu MUP-a Srbije.

Autor: S.M.