RHMZ UPALIO ALARM! Temperature preskaču 30 stepeni, a onda sledi PREOKRET - detaljna prognoza, OVAKAV jun nas čeka

U Srbiji do kraja maja u većini mesta pretežno sunčano i toplo vreme. Lokalni razvoj oblačnosti sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće veoma retka (krajnje izolovana) pojava.

Maksimalne temperature od ponedeljka do srede od 29 do 32 stepena, a zatim u manjem padu, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prognoza RHMZ-a po danima

- Danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 26 do 31 stepen najavio je RHMZ i najavio da je na snazi žut meteoalarm zbog visokih temperatura:

- U utorak takođe sunčano i toplo. U planinskim predelima južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 28 do 31 stepen.

Cela Srbija u žutom

Za utorak je takođe na snazi žut meteoroalarm na teritoriji cele Srnije zbog visokih temperatura za ovo doba godine.

Za sredu RHMZ najavljuje u toku dana u planinskim predelima južne Srbije, a uveče i tokom noći tek ponegde i u ostalim regionima retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

- Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, krajem dana u Vojvodini jak. Najniža temperatura od 11 do 18, a najviša od 29 do

32 stepena.

Od četvrtka svežije

U četvrtak malo i umereno oblačno i uglavnom suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak se očekuju u prvom delu dana u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima.

- Vetar umeren, a na jugu i istoku Srbije povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 24 do 27 stepeni.

Što se tiče prognoze od 29. maja do 2. juna RHMZ najavljuje početkom narednog meseca nestabilnije vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom

Biometeorološka prognoza

Povolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u severnim krajevima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, takođe nakon 3. juna najavljuje nestabilnije i malo svežije vreme sa temperaturama oko proseka.

- Posle 3. juna uz nešto jači uticaj Atlantika malo svežije i nestabilnije uz češću pojavu lokalnih pljuskova, ali se za sada ne očekuje jače pogoršanje isto kao što se ne očekuje jače otopljenje i prvi nalet vrućina sa temperaturama od 31 do 36 se verovatno očekuje posle 20. juna, dakle, nešto kasnije nego što smo navikli u ranijim godinama - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- Glavno obeležje juna će biti relativno mala količina padavina uz lokalna pozitivna odstupanja zbog jačih lokalnih pljuskova ili vremenskih nepogoda. Ceo jun će najverovatnije biti barem malo topliji od proseka, ali ne i jako topao.

Autor: Iva Besarabić