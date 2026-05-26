I danas letnje temperature! Maksimalno do 32 stepena, ali su u OVIM DELOVIMA moguće nepogode

Prema vremenskoj prognozi, danas nas očekuje sunčano i toplo vreme.

Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvrazvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 19 °S, a najviša od 28 do 32 °S.

Vreme narednih dana

U sredu 27.5. pretežno sunčano i toplo. U toku dana u planinskim predelima južne Srbije, a tokom noći tek ponegde i u ostalim regionima retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18 °S, a najviša od 29 do 33 °S.

U četvrtak 28.5. iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u južnim predelima uz promenljivu oblačnost ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom uz izolovanu pojavu grmljavine, uglavnom u prvom delu dana. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19 °S, a najviša od 24 do 28 °S.

Autor: S.M.