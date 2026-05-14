PORAST TEMPERATURE I VIŠE SUNCA! Danas do 24 stepena, a evo gde su moguće padavine

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 14. maj 2026. godine, biće oblačno rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od dva do sedam stepeni uz lokalne pljuskove.

Maksimalna dnevna od 16 do 24 stepena uz pljuskove sa grmljavinom

Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu.

U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 25 stepeni. Jutarnja će biti oko sedam stepeni uz moguće pljuskove sa grmljavinom.

Vreme narednih dana:

Prema vremenskoj prognozi za petak 15. maj, biće pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura od šest do 10 stepeni, a najviša od 12 do 20 stepeni uz lokalne padavine.

Prema vremenskoj prognozi za subotu 16. maj, biće promenljivo, u popodnevnim časovima prestanak padavina. Najniža temperatura od tri do 12 stepeni, a najviša do 23 stepena na severozapadu Srbije.

Autor: S.M.