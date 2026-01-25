OBLACI, ALI I PORAST TEMPERATURE! Moguća je kiša, ali i SNEG u pojedinim delovima zemlje

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 25. januar 2026. godine, biće oblačno i hladnije ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus tri do nula stepeni. Maksimalna dnevna od dva do 13 stepeni uz mogućnost slabijeg snega u brdsko-planinskim predelima.

Padaće sitna kiša koja će se lediti na tlu u ranim jutarnjim časovima. Do kraja dana otopljenje uz dalji rast temperature.

U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do sedam stepeni. Jutarnja će biti oko minus tri stepena.

Vreme narednih dana:

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 26. januar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo. Najniža temperatura od minus tri do nula stepeni, a najviša od nula do čak 11 stepeni.

Prema vremenskoj prognozi za utorak 27. januar, biće promenljivo, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno. Najniža temperatura od minus šest do minus jedan stepen, a najviša od jedan na jugu do devet stepeni na severozapadu Srbije.

Autor: S.M.